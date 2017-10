Die formstarke Dänin Caroline Wozniacki hat mit ihrem zweiten Sieg im zweiten Match die Weichen für ihren Halbfinaleinzug beim WTA-Finale in Singapur gestellt. Die an Position sechs gesetzte Wozniacki deklassierte die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) beim 6:0, 6:2 in der Roten Gruppe regelrecht. Nach 63 Minuten verwandelte Wozniacki im Sports Hub ihren ersten Matchball. Letzte Gegnerin von Wozniacki ist in der Gruppenphase am Freitag die französische Debütantin Caroline Garcia (Nr. 8), die am Mittwochnachmittag (MESZ) auf Switolina trifft.